Presseinvitation: Morgendagens Nyheder Om Mad I Krisetider

DTU Fødevareinstituttet inviterer journalister til konferencen Food in Times of Crisis den 8. december 2026 i Lyngby. Her kan du få faglig viden og møde ekspertkilder til din dækning af fødevareberedskab og fødevaresikkerhed ved forsyningssvigt. Du kan også få indsigt i, hvordan nye teknologier kan bidrage til at udvikle nye fødevarer, som kan være til gavn i krisetider.

Fødevarer og beredskab har allerede offentlighedens og mediernes bevågenhed og vil også præge nyhedsdagsordenen i de kommende år. Geopolitiske spændinger, klimarelaterede hændelser, cybertrusler og pres på kritisk infrastruktur har øget risikoniveauet og gjort beredskab til et fælles ansvar.

Fødevareforsyningen skal kunne fungere trods brud på forsyningskæderne. Vi skal være forberedt på situationer, hvor adgang til friske fødevarer eller strøm ikke kan tages for givet. Det rejser blandt andet spørgsmål om, hvordan vi bedst udnytter den mad, der er til rådighed, og hvordan vi forholder os til, hvornår vi må gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Kort om programmet

Gennem keynotes, forskningsoplæg og stande med konkrete eksempler fra forskningen og den forskningsbaserede rådgivning til myndighederne får du faglig baggrundsviden og perspektiver på udfordringer, dilemmaer og mulige løsninger indenfor mad i krisetider. Du kan samtidig møde ekspertkilder til din dækning af emnerne både nu og i de kommende år.

Udvalgte emner og oplæg:

Fødevareberedskab: Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, sætter fokus på fødevareforsyningssikkerhed i en urolig verden. Dorte Lau Baggesen, leder af myndighedsbetjeningen på DTU Fødevareinstituttet, belyser forskningens og myndighedsrådgivningens bidrag til beredskabet.

Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, sætter fokus på fødevareforsyningssikkerhed i en urolig verden. Dorte Lau Baggesen, leder af myndighedsbetjeningen på DTU Fødevareinstituttet, belyser forskningens og myndighedsrådgivningens bidrag til beredskabet. Fødevaresikkerhed ved forsyningssvigt: Professor Lisbeth Truelstrup Hansen fra DTU Fødevareinstituttet belyser de mikrobiologiske udfordringer, der kan opstå, når fødevareforsyningskæder bliver brudt.

Professor Lisbeth Truelstrup Hansen fra DTU Fødevareinstituttet belyser de mikrobiologiske udfordringer, der kan opstå, når fødevareforsyningskæder bliver brudt. Ernæring i krisetider: Professor Susanne Bügel fra Københavns Universitet sætter fokus på mad og ernæring, når friske fødevarer ikke er en mulighed.

Professor Susanne Bügel fra Københavns Universitet sætter fokus på mad og ernæring, når friske fødevarer ikke er en mulighed. Nye teknologier og næringskilder: En række forskningsoplæg handler om fermentering af sidestrømme, udvikling af mikroalgeolie som en ny marin kilde til næringsstoffer og smartere fødevareforarbejdning.

Se det fulde program på DTU Fødevareinstituttets website.

Se oplæggene efter konferencen

Skriv til kommunikationschef Heidi Kornholt, heiko@food.dtu.dk, hvis du ønsker at se oplæggene efterfølgende. De bliver optaget, så du også senere kan bruge dem som faglig baggrund og inspiration til historier.

Praktiske oplysninger

Tid: Tirsdag den 8. december 2026 kl. 9.00 - 16.00. Registrering fra kl. 8.30.

Sted: DTU, bygning 303A, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby.

Sprog: Konferencen foregår på engelsk.

Pressetilmelding: Send dit navn og medie til heiko@food.dtu.dk senest den 4. december 2026.

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler gennem rådgivning, innovation og undervisning bæredygtige og værdiskabende løsninger indenfor fødevarer og sundhed til gavn for samfundet. Instituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed, udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning og skaber bæredygtige teknologiske løsninger.

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