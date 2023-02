AEPDV LANÇA MANUAL PARA PROFESSORES SOBRE COMO USAR VIDEOJOGOS NA SALA DE AULA

Em comemoração do Ano Europeu das Competências, a AEPDV tem o prazer de lançar a edição portuguesa do Manual Jogos nas Escolas, um guia prático para professores interessados em utilizar videojogos nas suas salas de aula para ajudar os seus alunos a desenvolver competências importantes como o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas.

A ISFE, da qual a AEPDV é membro, em colaboração com a European Schoolnet (a rede de 34 Ministérios da Educação) explora como os videojogos comerciais são e podem ser usados nas escolas. Como parte do projeto Games in Schools, foi publicado originalmente o Handbook for Teachers que oferece formação adequada permitindo aos professores combinar ferramentas de ensino digitais com ferramentas de ensino mais tradicionais. O Manual contém as informações necessárias para se poder entender os benefícios educacionais dos videojogos comerciais e aprender a usá-los como ferramentas educacionais e motivacionais, estando agora disponível também em português.

O Manual inclui planos de aula personalizados e revisto por pares com elementos de aprendizagem baseados em jogos. Assim, os professores têm acesso a um Massive Online Open Course (MOOC) de seis semanas de duração que inclui os seguintes módulos:

Módulo 1: Porquê usar Jogos de Computador na sala de aula?

Módulo 2: Usar Jogos para Aprendizagem Temática

Módulo 3: Jogos de Aprendizagem

Módulo 4: O que podemos aprender com os jogos?

Módulo 5: Projetar Jogos

Módulo 6: Qual a importância de ensinar sobre jogos?

O curso permanece gratuito e disponível para uso aqui.

O Diretor Geral da AEPDV, Tiago Sousa, disse: “Os educadores e as instituições de ensino estão cada vez mais interessados no papel potencial dos videojogos para apoiar as experiências de aprendizagem dos jovens. Os videojogos incentivam o trabalho em equipa, o pensamento estratégico e reconectam os alunos que têm dificuldades na escola, especialmente quando as abordagens mais tradicionais não conseguem desbloquear todo o seu potencial. Também sabemos, a partir de pesquisas, que as raparigas que jogam videojogos são mais propensas a inscreverem-se em cursos STEM do que aquelas que não jogam. A AEPDV tem o prazer de, através deste importante Manual, apoiar tanto a qualificação dos professores em Portugal, como o processo de aprendizagem dos alunos, permitindo-lhes adquirir importantes competências de colaboração necessárias para os empregos do futuro.”

Hans Martens, da European Schoolnet, disse: “Estamos muito satisfeitos por ver o nosso Manual para Professores agora disponível em Portugal, promovendo uma maior compreensão na Europa dos benefícios pedagógicos dos jogos digitais entre os professores.”

A Polónia adiciona videojogos à sua lista oficial de leitura escolar:

https://www.isfe.eu/news/poland-is-first-government-worldwide-to-add-video-games-to-official-school-reading-list-as-educational-resource/

O Governo de Flandres da Bélgica integra videojogos na educação regular:

https://www.isfe.eu/news/belgiums-flanders-is-second-european-government-to-integrate-video-games-into-mainstream-education/