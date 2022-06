AKS lance sa collection été 2022

Sabrina Merlos, femme du joueur international français Jordan Veretout et créatrice de la marque AKS, lance une nouvelle collection pour l’été 2022…

Sabrina Merlos est une entrepreneuse et créatrice épanouie ! Mariée au joueur Jordan Veretout et heureuse maman, elle n’en oublie pas pour autant sa marque AKS, distribuée en exclusivité sur son aks-shop.

Sabrina a créé sa marque pour montrer aux jeunes femmes qu’il était possible d’allier pièces chics et prix abordable, collection trendy et produits accessibles. Sa nouvelle collection 2022 en est une nouvelle preuve.

Son importante communauté (1,6M d’abonnés sur TikTok et 265K d’abonnés sur Instagram) sera la 1ère ravie de profiter de ses nouveaux outfits !

